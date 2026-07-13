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Parigi: scambi al rialzo per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per TotalEnergies
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia petrolifera e del gas francese, con una variazione percentuale dell'1,84%.
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