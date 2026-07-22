Parigi: movimento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison di moda francese , che presenta una flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



Il movimento di Hermes , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hermes . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.664,8 Euro. Primo supporto visto a 1.641,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.633,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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