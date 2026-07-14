Parigi: andamento negativo per Hermes

(Teleborsa) - Retrocede la maison di moda francese , con un ribasso del 2,66%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hermes rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Hermes sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1.628,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1.603,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.653,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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