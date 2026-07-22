Milano 14:12
52.758 +0,90%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:12
10.737 +1,42%
Francoforte 14:12
25.081 +0,28%

Petrolio a 85,98 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 85,98 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 85,98 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```