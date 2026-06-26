Milano 10:37
51.208 -1,11%
Nasdaq 25-giu
29.440 0,00%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 10:37
10.471 -0,56%
Francoforte 10:37
24.784 -0,84%

Petrolio a 70,7 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 70,7 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 70,7 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```