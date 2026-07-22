Rialzo in agguato per Glencore
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Protagonista l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un rialzo del 3,13%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 5,279 sterline, con stop loss individuato a livello 4,71 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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