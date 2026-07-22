Rialzo in agguato per Glencore

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Protagonista l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un rialzo del 3,13%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 5,279 sterline, con stop loss individuato a livello 4,71 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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