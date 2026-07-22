TIM lancia Priority: più prestazioni e servizi per la connettività

(Teleborsa) - La velocità non basta più., soprattutto nei momenti di maggiore congestione. In Italia, negli ultimi anni, il traffico dati è aumentato di oltre il 280% sulle reti mobili e di oltre il 130% su quelle fisse. ConFinora l’evoluzione della rete ha reso disponibili prestazioni sempre migliori indistintamente a tutti i clienti. Il nuovo modello aggiunge la possibilità, per chi lo desidera, di scegliere un livello di servizio superiore: la rete riconosce"Per anni innovare la rete ha significato soprattutto offrire più velocità e più Giga a tutti. Con Priority apriamo una fase nuova: la rete diventa capace di riconoscere chi sceglie un livello di servizio superiore e di mettere a sua disposizione le risorse necessarie quando servono. È un cambio di paradigma che supera la logica del best effort e trasforma la qualità della rete in un’esperienza concreta, scelta dal cliente e garantita da TIM. Priority è il primo passo verso una nuova generazione di servizi costruiti intorno alle diverse esigenze delle persone", dichiara. Priority nasce come una piattaforma unica destinata a integrare progressivamente tre dimensioni dell’esperienza: connettività, assistenza e protezione. Il percorso parte da Priority connectivity, con servizi sulla rete fissa e mobile, e proseguirà con Priority care, per rendere più rapidi l’attivazione e il supporto, e Priority protection, con funzionalità dedicate alla sicurezza digitale.La prima applicazione è WiFi Priority, disponibile per i clienti con connessione in fibra. Il servizio offre priorità del traffico dati in download, tempi di risposta più rapidi e una maggiore regolarità del flusso, con vantaggi soprattutto quando più persone e dispositivi utilizzano contemporaneamente la rete. L’esperienza è pensata per attività che richiedono continuità e bassa latenza, come strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme cloud, gaming online, videoconferenze, streaming e creazione di contenuti. Da ottobre Priority connectivity sarà estesa anche all’intera rete mobile 5G, con particolare valore nei luoghi caratterizzati da un’elevata concentrazione di traffico, come stadi, concerti e grandi eventi, dove migliaia di persone utilizzano contemporaneamente la rete per condividere contenuti, effettuare dirette e accedere ai servizi digitali.Il servizio, già sperimentato a San Siro in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina,, con l’obiettivo di estenderlo progressivamente ad altre location. Il modello Priority si estenderà successivamente anche alle altre fasi dell’esperienza del cliente: Fast Delivery ridurrà i tempi di attivazione della fibra con Priority e Fast Assistance assicurerà la presa in carico prioritaria delle richieste di supporto. Nuove funzionalità integrate nell’app MyTIM rafforzeranno inoltre la protezione della vita digitale."La qualità della rete emerge soprattutto quando viene messa alla prova. Nei momenti di congestione, in casa come durante un grande evento, Priority permette a chi lo ha scelto di continuare a utilizzare i servizi che contano con un livello di prestazione superiore. È qui che la tecnologia diventa un valore direttamente percepibile dal cliente", prosegue Labriola. Con Priority,Gli investimenti nell’infrastruttura si traducono così in servizi distintivi e in una rete che si adatta alle applicazioni e ai momenti in cui la prestazione conta di più.