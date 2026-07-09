First Point, la società di TLC e ICT si quota in Borsa entro fine luglio

(Teleborsa) - First Point, solution provider italiano attivo nei settori delle telecomunicazioni (TLC) e dell'Information & Communication Technology (ICT), si avvicina alla quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 23 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni seguenti. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).



Si tratta di un gruppo, con sede legale a Fidenza (Parma), specializzato nella fornitura di soluzioni integrate per la clientela business, con particolare specializzazione nel segmento delle agenzie assicurative, piccole e medie imprese territoriali e studi professionali. Al 31 dicembre 2025 ha registrato ricavi delle vendite, realizzati integralmente in Italia, per circa 7,3 milioni di euro, operando attraverso quattro service line: i) Telco Solutions (53% dei ricavi) offre servizi di fonia mobile e fissa, soluzioni di connettività ad alte prestazioni, tra cui linee FTTH, FTTC, FWA, fibra dedicata per esigenze business critical, soluzioni SIP/VoIP integrate; ii) Outsourcing (33% dei ricavi) offre servizi di service desk informatico, supporto PDL e supporto sistemistico dell'infrastruttura IT da parte di personale specializzato e dedicato; iii) Servizi IT (9% dei ricavi) fornisce hardware e software, consulenza sistemistica, soluzioni di virtualizzazione e cloud computing, server e periferiche di networking e sicurezza, configurazione e installazione di reti wireless, protezione dell'infrastruttura IT; iv) Servizi Cloud (5% dei ricavi) offre servizi cloud e infrastrutturali erogati tramite data center proprietario di prossimità presso la sede legale di Fidenza. First Point opera attraverso una rete di vendita multicanale e quattro sedi commerciali (Torino, Milano, Roma e Napoli).



Il CdA è composto da: Andrea Scarabelli (presidente e AD), Daniele Montorsi (vicepresidente e AD), Giuseppe Perito (consigliere), Michel Cremaschini (consigliere), Camilla Zanichelli (consigliere indipendente).



Prima dell'ammissione l'azionariato è composto da Andrea Scarabelli al 50% e Daniele Montorsi al 50%.



Oltre alle azioni ordinarie, saranno presenti a partire dalla data di ammissione 800.000 azioni a voto plurimo (4 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Andrea Scarabelli e Daniele Montorsi, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione a voto plurimo ogni 1 azione ordinaria secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto.

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