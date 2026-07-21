FiberCop, il Tribunale di Milano rigetta il ricorso di TIM sulle condizioni del Master Service Agreement

(Teleborsa) - FiberCop "accoglie con soddisfazione la decisione del Tribunale di Milano che ha rigettato integralmente in data odierna il ricorso cautelare" ex art. 700 c.p.c. promosso da TIM nei confronti della Società.



Lo afferma, con una nota, FiberCop spiegando che "TIM aveva chiesto al Tribunale di ordinare a FiberCop di comunicare ad AGCOM le condizioni economiche relative ai servizi previste dal Master Service Agreement (MSA). Nell'ordinanza depositata il 21 luglio 2026, il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare richiesta da TIM, ritenendo che l'interpretazione dell'MSA prospettata dalla ricorrente non trovi riscontro nel contratto".



Il Tribunale, si legge nella nota, "ha inoltre affermato che i prezzi previsti dall'MSA non risultano applicabili nelle aree soggette al quadro regolatorio definito dall'AGCOM e ha escluso che FiberCop fosse tenuta a effettuare la comunicazione richiesta".



FiberCop, conclude la nota, "è costantemente impegnata a collaborare in modo aperto e costruttivo con le Autorità di settore e con tutti gli operatori del mercato con l’obiettivo di contribuire alla transizione digitale del Paese".

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