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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 17 luglio

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 17 luglio
USA, Richieste mutui nella settimana del 17 luglio su base settimanale (WoW) +1,9%, in aumento rispetto al precedente -2,7%.
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