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Londra 16:01
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 19 giugno

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 19 giugno
USA, Richieste mutui nella settimana del 19 giugno su base settimanale (WoW) +1%, in aumento rispetto al precedente -3,8%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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