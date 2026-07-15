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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 luglio

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USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 10 luglio
USA, Richieste mutui nella settimana del 10 luglio su base settimanale (WoW) -2,7%, in calo rispetto al precedente -2,2%.
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