Milano 15:37
52.027 -0,82%
Nasdaq 15:37
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Dow Jones 15:37
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Londra 15:37
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Francoforte 15:37
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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 luglio

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Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 3 luglio
USA, Richieste mutui nella settimana del 3 luglio su base settimanale (WoW) -2,2%, in calo rispetto al precedente 0%.
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