A New York corre Danaher

(Teleborsa) - Ottima performance per il distributore di apparecchiature mediche e diagnostiche , che scambia in rialzo del 6,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danaher , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario tecnico di Danaher mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 186 USD con area di resistenza individuata a quota 193,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 181,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```