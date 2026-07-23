A New York corre Danaher
(Teleborsa) - Ottima performance per il distributore di apparecchiature mediche e diagnostiche, che scambia in rialzo del 6,43%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danaher, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Danaher mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 186 USD con area di resistenza individuata a quota 193,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 181,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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