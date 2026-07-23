Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dell'1,08% sui valori precedenti.
Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53.395. Rischio di eventuale correzione fino al target 52.375. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54.415.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)