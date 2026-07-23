Milano 22-lug
52.792 0,00%
Nasdaq 22-lug
28.998 -0,54%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 22-lug
10.717 0,00%
Francoforte 22-lug
25.155 0,00%

Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,04% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai si muove sulla parità a 3.862,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,04% alle 05:48)
Shanghai mostra un -0,04% alle 05:48 e continua gli scambi a 3.862,71 punti.
Condividi
```