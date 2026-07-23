Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 22:00
28.455 -1,87%
Dow Jones 22:04
51.712 -0,97%
Londra 17:35
10.639 -0,73%
Francoforte 17:35
24.763 -1,56%

New York: brusca correzione per Microchip Technology

Migliori e peggiori
New York: brusca correzione per Microchip Technology
(Teleborsa) - A picco il grosso chip maker americano, che presenta un pessimo -5%.

La tendenza ad una settimana di Microchip Technology è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 79,51 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 82,71. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 85,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```