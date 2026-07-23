New York: scambi negativi per Walt Disney

(Teleborsa) - Composto ribasso per il creatore di Mickey Mouse , in flessione del 3,20% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Walt Disney rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del colosso dell'intrattenimento segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 91,92 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 94,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 91,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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