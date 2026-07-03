New York: Walt Disney, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Grande giornata per il creatore di Mickey Mouse , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,96%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le tendenza di medio periodo di Walt Disney si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 100,8 USD. Supporto stimato a 97,01. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 104,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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