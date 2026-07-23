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OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 69,4% nel penultimo giorno

Finanza
OPA Borgosesia, le adesioni salgono al 69,4% nel penultimo giorno
(Teleborsa) -
Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria annunciata da Alba sulle azioni di Borgosesia, società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, risulta che oggi 23 luglio sono state presentate 146.936 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 33.128.177, pari al 69,425% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 6 luglio e terminerà il 24 luglio 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Borgosesia acquistate sul mercato nei giorni 23 e 24 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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