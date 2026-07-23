Parigi: scambi al rialzo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia petrolifera e del gas francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,41%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TotalEnergies rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di TotalEnergies sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,65 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 75,02. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 78,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```