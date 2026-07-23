Pesante sul mercato di New York Tesla Motors

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda attiva nel settore automotive , che perde terreno, mostrando una discesa del 12,02%.



Lo scenario su base settimanale di Tesla Motors rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 323,8 USD con tetto rappresentato dall'area 338,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 318,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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