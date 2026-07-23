Pesante sul mercato di New York Tesla Motors
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che perde terreno, mostrando una discesa del 12,02%.
Lo scenario su base settimanale di Tesla Motors rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Tesla Motors suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 323,8 USD con tetto rappresentato dall'area 338,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 318,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```