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New York: Tesla Motors in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Tesla Motors in forte calo
Ribasso scomposto per l'azienda attiva nel settore automotive, che esibisce una perdita secca del 12,13% sui valori precedenti.
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