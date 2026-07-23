Petrolio in rialzo, Brent a 97 dollari: tensioni in Medio Oriente alimentano i timori sull'offerta
(Teleborsa) - Le quotazioni del petrolio proseguono la loro corsa, registrando il quinto rialzo consecutivo, spinte dalle crescenti preoccupazioni per la sicurezza delle forniture energetiche a causa dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente.
Le forze armate statunitensi hanno confermato una nuova notte di attacchi contro obiettivi iraniani, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito la volontà di colpire infrastrutture strategiche iraniane in risposta a eventuali azioni contro il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz.
Il Brent sale del 4% circa a 97,83 dollari al barile, raggiungendo i massimi da inizio giugno, mentre il West Texas Intermediate (WTI) guadagna il 3% attestandosi a 89,5 dollari al barile.
(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)
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