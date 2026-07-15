Petrolio in rialzo tra nuove tensioni in Medio Oriente

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio estendono i rialzi nella giornata odierna, con il Brent e il WTI in aumento di circa il 2%, dopo il deterioramento della situazione in Medio Oriente e il riaccendersi delle ostilità tra Stati Uniti e Iran.

Il Brent sale del 2% a 86,44 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate (WTI) guadagna l'1,8%, raggiungendo 80,77 dollari al barile.



I prezzi avevano già chiuso in rialzo di circa il 2% nella seduta precedente, ai massimi dell'ultimo mese, dopo che gli attacchi avevano aggravato le interruzioni dei flussi energetici nello Stretto di Hormuz, passaggio strategico attraverso cui, prima dell'inizio della guerra con l'Iran, transitava circa un quinto delle esportazioni mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto.



A sostenere ulteriormente le quotazioni è stata la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di reintrodurre un blocco navale su tutti i porti iraniani. In risposta, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che potrebbe chiudere "tutti gli altri corridoi di esportazione che favoriscono gli Stati Uniti e i loro alleati".



Secondo gli addetti ai lavori, Teheran starebbe inoltre valutando l'impiego degli Houthi nello Yemen per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, estendendo il conflitto e mettendo a rischio un'altra delle principali rotte energetiche mondiali.



Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono riprese la scorsa settimana, indebolendo la tregua raggiunta a giugno dopo mesi di combattimenti. Secondo Goldman Sachs il Brent potrebbe superare i 110 dollari al barile nel quarto trimestre qualora la ripresa delle esportazioni dovesse continuare a rallentare.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

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