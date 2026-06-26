Petrolio, Brent sotto i 72 dollari al barile ai minimi da febbraio

(Teleborsa) -

I prezzi del petrolio sono crollati con il Brent in calo fino al 4,50% a 71,89 dollari, sui minimi da fine febbraio, e il Wti a a 69,3 dollari al barile (-3,5%) Su base settimanale, entrambi i benchmark si avviano a registrare perdite di circa il 9%, prolungando il declino innescato dal memorandum d'intesa USA-Iran della settimana scorsa. I prezzi hanno ormai azzerato quasi tutti i guadagni accumulati dall'inizio del conflitto con l'Iran, dopo aver toccato un picco superiore a 120 dollari al barile.

Il principale fattore ribassista è la progressiva ripresa dei flussi petroliferi attraverso lo Stretto di Hormuz, con le spedizioni di greggio salite questa settimana ai livelli più alti dall'inizio del conflitto. Gli analisti di ING avvertono tuttavia che buona parte dell'aumento riflette il deflusso delle navi precedentemente bloccate nel Golfo Persico, con il rischio di un rallentamento dei flussi una volta esaurita questa componente.

A frenare momentaneamente i ribassi nella seduta di giovedì era stato l'attacco di un drone contro una nave cargo nei pressi dello Stretto di Hormuz, che aveva riacceso i timori sulla sicurezza del corridoio energetico e spinto il Brent a guadagnare oltre il 2%. Il presidente Trump ha accusato apertamente l'Iran di aver violato il cessato il fuoco.