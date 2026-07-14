Petrolio e gas continuano a correre dopo ripristino del blocco statunitense contro l'Iran

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio e del gas sono in netto rialzo questa mattina
, raggiungendo il livello più alto delle ultime quattro settimane, a seguito della reintroduzione
del blocco navale statunitense contro l'Iran e dell'intensificarsi degli attacchi nello Stretto di Hormuz da parte dei due paesi, aumentando l'incertezza sui flussi energetici.
I recenti sviluppi si sono abbattuti su tutte le asset class, perché prezzi dell'energia più elevati significano una pressione al rialzo sull'inflazione
e una maggiore probabilità che le banche centrali continuino a restringere la politica monetaria.
Alle 10:10 italiane, i futures del petrolio Brent
sono in rialzo di 3,2 dollari, pari al 3,9%, a 86,60 dollari al barile, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI
) sale di 2,9 dollari, pari al 3,7%, a 81 dollari al barile.
Già ieri i prezzi del petrolio erano schizzati alle stelle, con il Brent che ha chiuso la giornata in rialzo del 9,6%, tornando sopra gli 83 dollari al barile. "Il ritorno del blocco statunitense ha un impatto molto maggiore
sui mercati rispetto alla precedente sospensione dell'esenzione dalle sanzioni sul petrolio iraniano", commentano gli strategist di ING
.
Un ulteriore elemento di incertezza
per i mercati è rappresentato dal costo di navigazione dello Stretto di Hormuz
. È noto che l'Iran insiste per imporre un pedaggio. Tuttavia, il presidente Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti applicheranno una tariffa pari al 20% del valore del carico per garantire il passaggio sicuro delle navi. Non sono ancora chiari i dettagli su come funzionerebbe questo sistema, né quanto Trump sia seriamente intenzionato a farlo. ING calcola che una tariffa del 20% su una VLCC (Very Large Crude Carrier) che trasporta 2 milioni di barili a 80 dollari al barile equivarrebbe a circa 32 milioni di dollari, ovvero un costo aggiuntivo di 16 dollari al barile. Si tratta di una cifra significativamente superiore al pedaggio di 1 dollaro al barile richiesto dall'Iran.
Gli sviluppi in Medio Oriente hanno anche causato un'impennata dei prezzi del gas naturale in Europa. Ieri il TTF
ha chiuso in rialzo di quasi il 5,4%, superando nettamente i 50 euro/MWh. Il mercato continua a salire questa mattina (+2,7% a 52,7 euro/MWh) con l'accresciuta incertezza sui flussi di GNL dal Golfo Persico. "L'Europa appare vulnerabile in vista della stagione di iniezione
, con le scorte piene solo al 52%, ben al di sotto della media quinquennale del 68% - fa notare ING - Il premio costante del JKM rispetto al TTF sta spingendo i carichi di GNL a essere reindirizzati verso l'Asia, rendendo l'offerta europea più limitata".