Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Ribasso composto e controllato per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.489,9 con primo supporto visto a 19.125,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18.984.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)