Milano 23-lug
51.316 0,00%
Nasdaq 23-lug
28.455 -1,87%
Dow Jones 23-lug
51.712 -0,97%
Londra 23-lug
10.639 0,00%
Francoforte 23-lug
24.763 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Ribasso composto e controllato per indice spagnolo, che archivia la sessione in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.

Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19.489,9 con primo supporto visto a 19.125,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18.984.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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