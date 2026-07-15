Milano 10:39
52.667 -0,37%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:39
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Francoforte 10:39
25.013 -0,53%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Appiattita la performance di indice spagnolo, che porta a casa un modesto +0,11%.

L'analisi di breve periodo di IBEX 35 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 19.459,4 e supporto a 19.179. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 19.739,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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