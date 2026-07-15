Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Appiattita la performance di indice spagnolo, che porta a casa un modesto +0,11%.
L'analisi di breve periodo di IBEX 35 mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 19.459,4 e supporto a 19.179. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 19.739,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)