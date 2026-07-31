Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Nuovo spunto rialzista per indice spagnolo, che guadagna bene e porta a casa un +1,78%.
Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19.872,7, mentre il primo supporto è stimato a 19.527,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.217,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)