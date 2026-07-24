Francoforte: andamento sostenuto per Bechtle
(Teleborsa) - Seduta positiva per Bechtle, che avanza bene dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bechtle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bechtle rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Bechtle ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 31,51 Euro. Supporto a 30,69. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 32,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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