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New York: Packaging Corporation of America in rally

Migliori e peggiori
New York: Packaging Corporation of America in rally
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di imballaggi, che scambia in rialzo del 5,74%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Packaging Corporation of America più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 254,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 236,8. L'equilibrata forza rialzista di Packaging Corporation of America è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 273.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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