Segnali d'acquisto per Packaging Corporation of America
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Composto ribasso per il produttore di imballaggi, tra i componenti dell'S&P-500, in flessione dello 0,10% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 228,2 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 94,69 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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