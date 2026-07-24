New York: seduta euforica per ServiceNow

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di ServiceNow rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di ServiceNow suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 95,54 USD con tetto rappresentato dall'area 98,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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