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/ Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,97%
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,97%
Ibex 35 inizia le contrattazioni a 19.775,9 Euro
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Finanza
27 luglio 2026 - 09.18
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Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,97%, che esordisce a 19.775,9 Euro.
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