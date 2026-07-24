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Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,32%
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.876,78 punti
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Finanza
24 luglio 2026 - 03.38
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Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,32%, che esordisce a 3.876,78 punti.
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