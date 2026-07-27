Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

New York: risultato positivo per 3M

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per 3M
(Teleborsa) - Bene il colosso industriale, con un rialzo del 2,54%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3M rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico del gigante della manifattura è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 179,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 173,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 185,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```