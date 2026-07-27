New York: violenta contrazione per Teradyne

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che produce i tester di circuiti integrati , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Teradyne mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,99%, rispetto a -0,76% dell' indice del basket statunitense ).





Le implicazioni tecniche complessive di Teradyne evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 313,8 USD. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 349,5. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 298,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```