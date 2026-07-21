New York: acquisti a mani basse su Teradyne
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in rialzo dell'11,88%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teradyne più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Teradyne, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 360,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 382 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 347,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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