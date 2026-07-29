New York: ingrana la marcia Teradyne
(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,18%.
L'andamento di Teradyne nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Teradyne mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 336,4 USD con area di resistenza individuata a quota 364,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 325,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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