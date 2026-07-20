New York: rally per Teradyne

(Teleborsa) - Rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,42%.



La tendenza ad una settimana di Teradyne è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di Teradyne si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 337,1 USD. Prima resistenza a 353,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 327,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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