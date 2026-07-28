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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,65% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 27.856,04 punti
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28 luglio 2026 - 19.30
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L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,65% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 27.856,04 punti.
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