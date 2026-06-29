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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,66%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 29.310,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,66%
Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,66%, dopo aver esordito a quota 29.310,26.
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