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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,70%
Il Nasdaq-100 prende il via a 28.949,81 punti
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22 luglio 2026 - 15.33
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