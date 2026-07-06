Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

GOLD del 5/07/2026

Finanza
GOLD del 5/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo giallo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.

Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.231,5. Supporto stimato a 4.064,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.398,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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