GOLD del 5/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo giallo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
Le tendenza di medio periodo dell'oro si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 4.231,5. Supporto stimato a 4.064,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 4.398,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)