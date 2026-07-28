Londra: sviluppi positivi per Unilever

(Teleborsa) - Protagonista il produttore anglo olandese di beni di largo consumo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unilever evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unilever rispetto all'indice.





Tecnicamente, Unilever è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 51,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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