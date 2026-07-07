Londra: nuovo spunto rialzista per Unilever

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Le implicazioni di medio periodo di Unilever confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 46,83 sterline con primo supporto visto a 46,19. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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