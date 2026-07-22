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Francoforte: sviluppi positivi per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: sviluppi positivi per Airbus
Effervescente il colosso aerospaziale, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,25%.
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