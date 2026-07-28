Milano 16:44
51.620 -0,84%
Nasdaq 16:44
27.633 -1,45%
Dow Jones 16:44
52.573 +0,69%
Londra 16:44
10.872 +0,84%
Francoforte 16:44
25.401 +0,16%

New York: mette il turbo Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Sherwin Williams
(Teleborsa) - Brilla il produttore di vernici e rivestimenti, che passa di mano con un aumento del 7,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Sherwin Williams ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 355,9 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 365,6, mentre il primo supporto è stimato a 346,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```