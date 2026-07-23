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New York: mette il turbo Lockheed Martin

Migliori e peggiori, In breve
New York: mette il turbo Lockheed Martin
Brillante rialzo per l'impresa statunitense attiva nei settori dell'ingegneria aerospaziale e della difesa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,65%.
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